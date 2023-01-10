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Легкий заробіток в інтернеті:
шахраї придумали нову...

Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:30

Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову...

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї почали пропонувати українцям легкий заробіток в інтернеті. Мовляв, не потрібно нічого робити, достатньо надіслати суму коштів і чекати на її подвоєння. Але чи справді все так?

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Легкий заробіток в інтернеті: шахраї придумали нову схему обману
R2
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