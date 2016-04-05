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Що чекає Україну, якщо війна
не закінчиться до 2025 року

Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:36

  vovan_prm написав:Генерация связных текстов, не отягощенных смысловой нагрузкой, действительно является сильной стороной GPT и других подобных алгоритмов. Впрочем на этом все сильные стороны и заканчиваются.


Согласен. Смысловая нагрузка - слабое место GPT.

Но поблагодарим Ирину за попытку генерации возможных вариантов перспектив для Украины с применением искусственного интеллекта на бесплатной основе. Хотя я почему-то уверен, что платный вариант ответа ИИ ничем не отличался бы от полученного Ириной бесплатного. Заложенные знания в ИИ мне кажутся слишком уж любительскими, не профессиональными. Кстати, именно поэтому ИИ советует обратиться к профессионалам каждый раз после выдачи своей рекомендации или совета.
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