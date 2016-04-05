Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

Согласен. Смысловая нагрузка - слабое место GPT.
Но поблагодарим Ирину за попытку генерации возможных вариантов перспектив для Украины с применением искусственного интеллекта на бесплатной основе. Хотя я почему-то уверен, что платный вариант ответа ИИ ничем не отличался бы от полученного Ириной бесплатного. Заложенные знания в ИИ мне кажутся слишком уж любительскими, не профессиональными. Кстати, именно поэтому ИИ советует обратиться к профессионалам каждый раз после выдачи своей рекомендации или совета.