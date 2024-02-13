В Україні на кінець 2023 року відновилась діяльність 82% малих та середніх підприємств, які зупиняли роботу через російську агресії.
Дивися повний текст
В Україні продовжує відновлюватися малий та середній бізнес — дослідження
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:30
В Україні продовжує відновлюватися малий та середній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні продовжує відновлюватися малий та середній бізнес — дослідження
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|