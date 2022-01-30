Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.
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Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:09
Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування
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Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування
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