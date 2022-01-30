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Знищення літака «Мрія»: СБУ
завершила розслідування

Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:09

Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.

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Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування
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Нашли кого ещё можно подоить)
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