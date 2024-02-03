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Як індексація пенсій вплине
на курс долара до кінця тижня

Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:27

Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня

Пропонуємо до обговорення:
Кінець поточного тижня може відзначитись помірним здорожчанням американської валюти. Це, ймовірно, відбудеться через макроекономічні процеси в Україні.

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Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:27

Які 39???
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