Кінець поточного тижня може відзначитись помірним здорожчанням американської валюти. Це, ймовірно, відбудеться через макроекономічні процеси в Україні.
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Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:27
Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
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Дивися повний текст
Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
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