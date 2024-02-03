RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як індексація пенсій вплине
на курс долара до кінця тижня

Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:27

Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня

Пропонуємо до обговорення:
Кінець поточного тижня може відзначитись помірним здорожчанням американської валюти. Це, ймовірно, відбудеться через макроекономічні процеси в Україні.

Дивися повний текст
Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:27

Які 39???
Igorenya
 
Повідомлень: 94
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
R2 » П'ят 23 лют, 2024 15:10
3 399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2024 14:21
jurij_sales
Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень:...
R2 » Вів 20 лют, 2024 15:28
3 481
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 23:39
hazanovich_alexey
Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив...
R2 » П'ят 02 лют, 2024 14:58
4 536
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 11:54
Banderlog

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1823)
01.03.2024 20:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.