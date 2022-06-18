100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.
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Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:34
Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради...
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Дивися повний текст
Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію
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