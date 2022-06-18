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Поліцейські, міністри і
судді. У комітеті Ради...

Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:34

Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради...

Пропонуємо до обговорення:
100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.

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Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:34

Охоронці банків підпадають під бронювання?
Investor_K
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