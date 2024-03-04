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Скільки українців отримали
кредити на купівлю житла у Польщі

Скільки українців отримали кредити на купівлю житла у Польщі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:40

Скільки українців отримали кредити на купівлю житла у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних.

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Скільки українців отримали кредити на купівлю житла у Польщі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:40

Ці вже точно фіг повернуться.
Зрадники.
Investor_K
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