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Виробник Nokia анонсував рожевий
телефон-розкладачку в...

Виробник Nokia анонсував рожевий телефон-розкладачку в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:45

Виробник Nokia анонсував рожевий телефон-розкладачку в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Human Mobile Devices (HMD), відома як виробник телефонів під брендом Nokia, випустить простий гаджет у стилі ляльки Барбі. Ні, це буде не смартфон. HMD оголосила про співпрацю з американською компанією Mattel, що спеціалізується на виробництві іграшок, таких, як Барбі. В рамках співпраці буде випущено простий телефон Barbie Flip Phone.

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Виробник Nokia анонсував рожевий телефон-розкладачку в стилі Барбі
R2
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