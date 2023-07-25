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НБУ визначив перелік важливих
об'єктів платіжної...

НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:52

НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили в Нацбанку, НБУ у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в

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НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні (інфографіка)
R2
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