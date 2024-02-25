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У понеділок Україна експортує рекордну кількість...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:53
Пропонуємо до обговорення:
У понеділок Україна запланувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн. Купуватимуть електроенергію Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова.
Дивися повний текст У понеділок Україна експортує рекордну кількість електрики до 5 країн
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