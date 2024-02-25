RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У понеділок Україна експортує
рекордну кількість...

У понеділок Україна експортує рекордну кількість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:53

У понеділок Україна експортує рекордну кількість...

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок Україна запланувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн. Купуватимуть електроенергію Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова.

Дивися повний текст
У понеділок Україна експортує рекордну кількість електрики до 5 країн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99780
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...
R2 » Вів 27 лют, 2024 18:36
7 352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:57
Hotab
Кількість підсанкційних осіб і компаній у рф перевищила...
R2 » Вів 27 лют, 2024 22:47
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 22:47
yama
Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість...
R2 » Нед 25 лют, 2024 13:52
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 13:52
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2699)
04.03.2024 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.