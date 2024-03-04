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Фонд гарантування вкладів у грудні 2022 закупив 200...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2022 року закупив 200 ноутбуків за 5 798 000 гривень і ймовірно переплатив за них мінімум мільйон гривень, передає УНН.
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів у грудні 2022 закупив 200 ноутбуків, ймовірно, переплативши за них щонайменше 1 млн гривень — ЗМІ
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