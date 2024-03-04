Національний банк підтвердив статус системної важливості для 15 банків.
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НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:44
НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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Дивися повний текст
НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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