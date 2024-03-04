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НБУ оприлюднив перелік системно
важливих банків в Україні

НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:44

НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк підтвердив статус системної важливості для 15 банків.

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НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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