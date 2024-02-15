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Як часто потрібно змінювати
роботу, щоб росла зарплата?

Як часто потрібно змінювати роботу, щоб росла зарплата?
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:05

Як часто потрібно змінювати роботу, щоб росла зарплата?

Пропонуємо до обговорення:
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Як часто потрібно змінювати роботу, щоб росла зарплата?
R2
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