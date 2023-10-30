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Який штраф чекає за непристебнутий ремінь безпеки: хто...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:55
Пропонуємо до обговорення:
В Україні згідно ПДР ременем безпеки в автомобілі мають користуватися як водії, так і пасажири. Зауважимо, що мова як про пасажирів, що сидять спереду, так і про пасажирів, що сидять ззаду, інформує Bigmir.
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