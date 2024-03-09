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Для ФОПів в Україні можуть
запровадити новий збір: що ще...

Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:14

Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще...

Пропонуємо до обговорення:
Український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроект, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збоу для ФОПів.

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Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще готує уряд
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:14

коли тих кого можна брати в армію забирають.всі ці податки з хорошими побажаннями ляжуть на стоїмость продукції і стануть менш доступними для споживача
tolja3334
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