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НБУ працює над обмеженням карткових переказів: у Раді...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 бер, 2024 00:00
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.
Дивися повний текст НБУ працює над обмеженням карткових переказів: у Раді розповіли, кого стосуватиметься
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R2
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Додано: Вів 12 бер, 2024 00:00
Тобто ця паскуда будучи 5 років головою комітету ВР з фінансів нічого не зробила для боротьби з цим відом злочинності, але відразу вирішила попіариться на реальних діях НБУ?
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salvydas
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Ірина_, Модератор