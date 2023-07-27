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НБУ працює над обмеженням
карткових переказів: у Раді...

НБУ працює над обмеженням карткових переказів: у Раді...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:00

НБУ працює над обмеженням карткових переказів: у Раді...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.

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НБУ працює над обмеженням карткових переказів: у Раді розповіли, кого стосуватиметься
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:00

Тобто ця паскуда будучи 5 років головою комітету ВР з фінансів нічого не зробила для боротьби з цим відом злочинності, але відразу вирішила попіариться на реальних діях НБУ?
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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