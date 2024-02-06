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Гетманцев анонсував перегляд
податкових пільг для бізнесу

Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:13

Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Уряд проаналізує ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету.

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Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:13

Забагато піарити цю гниду сівковича.
salvydas
 
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