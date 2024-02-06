Уряд проаналізує ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету.
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Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу
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Додано: Вів 12 бер, 2024 00:13
Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу
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Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу
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