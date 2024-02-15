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S&P знизило рейтинг України
до «CC» в очікуванні дефолту

S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:24

S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC». Прогноз нового рейтингу «негативний».

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S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:24

А де "проФФесор" гавнянцев зі спростуваннями? Чому він тут не попіарівся?
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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