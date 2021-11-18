Основна відмінність між найманим працівником та ФОП полягає в способі оформлення їх правовідносин з роботодавцем/замовником.
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ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування для роботодавців та співробітників
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Додано: Вів 12 бер, 2024 11:02
ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування...
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ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування для роботодавців та співробітників
Додано: Вів 12 бер, 2024 11:02
Чинним законодавством .... проте забороняється оформляти фактичні трудові відносини договором з ФОП.
Де це в нас у законодавстві сказано про заборону, посилання на Закон є? Чи як завжди вологи фантазії азіровських недобитків гавнянцевих?
Поки економікою керують оці азірівці, країна буде жебракувати.
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