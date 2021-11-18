RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ФОП чи найманий працівник:
особливості працевлаштування...

ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:02

ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування...

Пропонуємо до обговорення:
Основна відмінність між найманим працівником та ФОП полягає в способі оформлення їх правовідносин з роботодавцем/замовником.

Дивися повний текст
ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування для роботодавців та співробітників
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99800
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:02

Чинним законодавством .... проте забороняється оформляти фактичні трудові відносини договором з ФОП.
Де це в нас у законодавстві сказано про заборону, посилання на Закон є? Чи як завжди вологи фантазії азіровських недобитків гавнянцевих?
Поки економікою керують оці азірівці, країна буде жебракувати.
salvydas
 
Повідомлень: 121
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку
R2 » Нед 02 січ, 2022 22:35
1 634
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 січ, 2022 22:35
bodia1406
Кредит онлайн особливості та переваги отримання позики...
R2 » Сер 24 лис, 2021 21:38
1 502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 21:38
consulaugur
Віртуальна банківська картка: переваги та особливості
R2 » Сер 17 лис, 2021 19:00
2 578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 11:54
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5865)
12.03.2024 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.