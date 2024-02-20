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В уряді розповіли, коли представлять програму...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 бер, 2024 21:30
Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на KIEF TALKS заявив, що Кабінет міністрів України може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня.
Дивися повний текст В уряді розповіли, коли представлять програму «українського кешбеку»
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