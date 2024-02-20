RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В уряді розповіли, коли
представлять програму...

В уряді розповіли, коли представлять програму...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:30

В уряді розповіли, коли представлять програму...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на KIEF TALKS заявив, що Кабінет міністрів України може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня.

Дивися повний текст
В уряді розповіли, коли представлять програму «українського кешбеку»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99810
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб...
R2 » Пон 04 бер, 2024 14:47
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 14:47
Investor_K
В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної...
R2 » П'ят 01 бер, 2024 12:31
1 219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2024 12:32
Investor_K
Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...
R2 » Вів 20 лют, 2024 20:19
2 419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2024 20:22
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3786)
16.03.2024 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.