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Ірландія скоротила фінансову
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Ірландія скоротила фінансову допомогу для українських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:44

Ірландія скоротила фінансову допомогу для українських...

Пропонуємо до обговорення:
Ірландія оголосила про зменшення соціальних виплат українським біженцям, які проживатимуть в урядових житлових приміщеннях. Зменшену фінансову підтримку новоприбулі отримуватимуть вже з наступного тижня.

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Ірландія скоротила фінансову допомогу для українських біженців
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:44

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