В Україні і досі є прояви корупції, однак антикорупційні інституції працюють і населення змінило своє ставлення до неї.
Дивися повний текст
Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 бер, 2024 09:46
Українці змінили ставлення до корупції через велику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|