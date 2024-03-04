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Українці змінили ставлення
до корупції через велику...

Українці змінили ставлення до корупції через велику...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:46

Українці змінили ставлення до корупції через велику...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні і досі є прояви корупції, однак антикорупційні інституції працюють і населення змінило своє ставлення до неї.

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Українці змінили ставлення до корупції через велику війну — дослідження
R2
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Корупція неприпустима для розвитку країни
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