RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Названо країни світу з найкращим
балансом між роботою та...

Названо країни світу з найкращим балансом між роботою та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:47

Названо країни світу з найкращим балансом між роботою та...

Пропонуємо до обговорення:
Дотримання балансу між роботою та особистим життям вважається однією з ключових умов фізичного і психічного здоров’я людини.

Дивися повний текст
Названо країни світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99813
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:47

В Україні з відпустками татоплатою лікарняних також все ОК
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рейтинг найбезпечніших міст світу для...
R2 » Пон 04 бер, 2024 14:44
1 307
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 14:44
Investor_K
Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)
R2 » Нед 21 січ, 2024 20:01
1 256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 22:16
nekefer
Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний...
R2 » Нед 21 січ, 2024 17:03
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 17:03
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1847)
17.03.2024 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.