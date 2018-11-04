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ТОП-6 звичок, які
шкодять смартфону

ТОП-6 звичок, які шкодять смартфону
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 07:39

ТОП-6 звичок, які шкодять смартфону

Пропонуємо до обговорення:
У сучасному світі телефон став невід'ємною частиною нашого життя. Більшість користувачів проводить велику кількість часу, користуючись гаджетом. Саме тому збереження пристрою у хорошому стані є пріоритетом, але не всі знають, як правильно це зробити.

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ТОП-6 звичок, які шкодять смартфону
R2
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