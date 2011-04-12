|
ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:38
Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть
не настільки просто, хоча я й не пробував
настал 5 год войны
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
Vadim_
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:46
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть
не настільки просто, хоча я й не пробував
настал 5 год войны
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
То ви шукали? Все з вами ясно:)
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37185
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:55
Faceless написав:
То ви шукали? Все з вами ясно:)
я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Vadim_
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:04
Vadim_ написав:
Faceless написав:
То ви шукали? Все з вами ясно:)
я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Набагато дорожче, принаймні в великих містах
В Києві за 10к вас тільки нах пошлють
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37185
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:30
UA
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
А что имеется ввиду под "технической исправностью автомобиля"?
Просто, заинтриговали!
Типа... проверил все ли светодиодики горят, лампочки там, давление в шинах (а если старье, там нет индикаторов давления на приборке)?
Может ещё "выхлоп занюхать" или на заднеприводной вдавить две педали и на месте "Шины прогреть"?
Я к тому, что если Захотят - то кого угодно могут завалить!
У меня тут соседа ТЦК-шники тормознули, документы проверяли!
Выдыхаем... Соседу 69, на вид все 75... "кабан" под 120 (проблемы с сердцем, ожирение и пр.), короче - ему в маршрутках места уступают, соболезнуют а тут... ТЦК, понимаешь, нашли "штурмовика"! Ну он показал пенсионное, паспорт, отпустили... но сам в шоке! Молодым себя - почуствовал!
Не, ну я пошутил... можно его на вражеские позиции с самолета бросать, он обиделся.
SATAN
- Заблокований
Повідомлень: 51
З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 02:14
UA написав: Hotab написав: Faceless написав:
[Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
Ти був на здачі за крайні 5 років? Хоч свідком.
В салоні ставлять камеру, на камеру оголошують початок здачі і тд
Тобто процедура «підняв капот , глянув рівень рідин, провів передполітну підготовку» не входить в екзамен. І по факту на цьому не валять. Так само як і не присіпуються з видуманими порушеннями, бо все ж пишеться.
Цікаво, Вадік розкаже , а чому він з 30-рвчним досвідом водія здавав? 130-а?))
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17450
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:24
UA написав:
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Vadim_
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:42
Vadim_ написав: UA написав:
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите
Faceless
-
Повідомлень: 37185
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:56
Faceless написав: Vadim_ написав: UA написав:
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите
як перевірити гальма не почавши рух?А ЦЕ ГОЛОВНЕ-ГАЛЬМА, візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 02 січ, 2026 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:03
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
барабашов
Повідомлень: 5595
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
