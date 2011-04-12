ПДР України

RSS
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:38

  Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

настал 5 год войны :shock:
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

настал 5 год войны :shock:
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
То ви шукали? Все з вами ясно:)
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:55

  Faceless написав:То ви шукали? Все з вами ясно:)

я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:04

Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  Faceless написав:То ви шукали? Все з вами ясно:)

я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Набагато дорожче, принаймні в великих містах
В Києві за 10к вас тільки нах пошлють
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:30

UA
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

А что имеется ввиду под "технической исправностью автомобиля"?
Просто, заинтриговали!
Типа... проверил все ли светодиодики горят, лампочки там, давление в шинах (а если старье, там нет индикаторов давления на приборке)?
Может ещё "выхлоп занюхать" или на заднеприводной вдавить две педали и на месте "Шины прогреть"? :D

Я к тому, что если Захотят - то кого угодно могут завалить!
У меня тут соседа ТЦК-шники тормознули, документы проверяли!
Выдыхаем... Соседу 69, на вид все 75... "кабан" под 120 (проблемы с сердцем, ожирение и пр.), короче - ему в маршрутках места уступают, соболезнуют а тут... ТЦК, понимаешь, нашли "штурмовика"! Ну он показал пенсионное, паспорт, отпустили... но сам в шоке! Молодым себя - почуствовал!
Не, ну я пошутил... можно его на вражеские позиции с самолета бросать, он обиделся. :D
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 02:14

  UA написав:
  Hotab написав:
  Faceless написав:[Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.

Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

Ти був на здачі за крайні 5 років? Хоч свідком.
В салоні ставлять камеру, на камеру оголошують початок здачі і тд
Тобто процедура «підняв капот , глянув рівень рідин, провів передполітну підготовку» не входить в екзамен. І по факту на цьому не валять. Так само як і не присіпуються з видуманими порушеннями, бо все ж пишеться.
Цікаво, Вадік розкаже , а чому він з 30-рвчним досвідом водія здавав? 130-а?))
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:24

  UA написав:Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  UA написав:Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:56

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  UA написав:Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите

як перевірити гальма не почавши рух?А ЦЕ ГОЛОВНЕ-ГАЛЬМА, візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
