Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10

  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

я у клятих москалів сдал теорию со второго раза , практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:як перевірити гальма не почавши рух? візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?

Читайте перелік дій перед початком руху
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37185
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:14

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

я у клятих москалів сдал теорию со второго раза , практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...

Як взагалі можна завалити теорію?
Хай краще задрочують, але змусять вивчити ПДР і бути уважними.
Ви схоже їх вже геть забули
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37185
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:21

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:як перевірити гальма не почавши рух? візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?

Читайте перелік дій перед початком руху
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів

Якшо що то здаю не я , дитина , вже три рази.
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали .
и заезжали учебные авто на майданчик под ЗНАК запрещающий усім крім авто СЦ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37185
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:32

барабашов И как проверить ручник на ровной поверхности?

Вы отстали от Западного Мира!
"Техническое состояния" - проверятся "по индикаторам на панели" и "внешнему осмотру"!
То есть, если лампочка "аварийки" мигает, стало быть и аварийка - работает!
Нет, ну мы то понимаем, что мигание лампочки на приборке не означает того, что внешние огни мигают, даже - если в авто мощная система диагностики с обратными сигналами от приборов!

Но, задача Современной Системы не состоит в том, чтобы обеспечить Безопастность Движения а состоит в получении БАБЛА.

Внешний осмотр, предполагает проверку наличия колёс, капота, дверей и номерных знаков! :D

Я не шучу, велкамтуазеворлд!
SATAN
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 51
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:36

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:10

но бывали случаи в жизни ,
не помню точно год, где то 2004+-
НАЧАЛЬНИК местного облОВИР захотел денег за законные документы для регистрации гражданской жены, не американки и не европейки.
позвонил в Киев в их там самое главное управление, выслушали, дай тому человеку Бог здоровья, и о чудо ,на следующий день звонит инспектор - приходите пожалуйста

и это простая мелочь
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Перший раз тому що на меддовідці вона без окулярів , а по життю ходить в окулярах.
Тому стрес+ гірше бачиш+здавала в Шептицькому (районний центр коло Львова, бо у Львові все було зайнято на місяці вперед)
Другий раз у Львові , в лінзах , але Львів досить велике місто , навіть знаючи маршрут (вони описані в сервісних центрах і іх всього три) і їздячи з інструктором перед здачею по цим маршрутам - все одно не здала.
Третій раз - здала.

Тому оповідання про корупцію саме в цьому питанні - сильно перебільшені.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27650
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:44

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки

Мі не писяли против ветра , на их авто здавала,
но когда стоиш в ожидании в декабре на улице 2 часа, это прямоэ одобренное владою издевательство
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Модератори: Ірина_, Модератор

