ПДР України

я у клятих москалів сдал теорию со второго раза , практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...
|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читайте перелік дій перед початком руху
От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:14
Як взагалі можна завалити теорію?
Хай краще задрочують, але змусять вивчити ПДР і бути уважними.
Ви схоже їх вже геть забули
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:21
Якшо що то здаю не я , дитина , вже три рази.
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали .
и заезжали учебные авто на майданчик под ЗНАК запрещающий усім крім авто СЦ
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:32
Вы отстали от Западного Мира!
"Техническое состояния" - проверятся "по индикаторам на панели" и "внешнему осмотру"!
То есть, если лампочка "аварийки" мигает, стало быть и аварийка - работает!
Нет, ну мы то понимаем, что мигание лампочки на приборке не означает того, что внешние огни мигают, даже - если в авто мощная система диагностики с обратными сигналами от приборов!
Но, задача Современной Системы не состоит в том, чтобы обеспечить Безопастность Движения а состоит в получении БАБЛА.
Внешний осмотр, предполагает проверку наличия колёс, капота, дверей и номерных знаков!
Я не шучу, велкамтуазеворлд!
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:36
Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:10
но бывали случаи в жизни ,
не помню точно год, где то 2004+-
НАЧАЛЬНИК местного облОВИР захотел денег за законные документы для регистрации гражданской жены, не американки и не европейки.
позвонил в Киев в их там самое главное управление, выслушали, дай тому человеку Бог здоровья, и о чудо ,на следующий день звонит инспектор - приходите пожалуйста
и это простая мелочь
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Перший раз тому що на меддовідці вона без окулярів , а по життю ходить в окулярах.
Тому стрес+ гірше бачиш+здавала в Шептицькому (районний центр коло Львова, бо у Львові все було зайнято на місяці вперед)
Другий раз у Львові , в лінзах , але Львів досить велике місто , навіть знаючи маршрут (вони описані в сервісних центрах і іх всього три) і їздячи з інструктором перед здачею по цим маршрутам - все одно не здала.
Третій раз - здала.
Тому оповідання про корупцію саме в цьому питанні - сильно перебільшені.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:44
Мі не писяли против ветра , на их авто здавала,
но когда стоиш в ожидании в декабре на улице 2 часа, это прямоэ одобренное владою издевательство
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 12:49, всього редагувалось 1 раз.
|