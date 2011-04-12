ПДР України

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми, но есть ньюанс , с одной автошколы все почему то сдавали
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває: - то поворотник не ввімкнув - то замість першої реверс включив - то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Мі не писяли против ветра , на их авто здавала
Часто зручніше здавати на тому авто, на якому вчилися, тобто автошколи
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила. п.с. кстати, в 2014 году законно там решил исполнить долг и законно поставить на регистрацию авто , ответ НЕТУ номерных знаков, заходите папизже
budivelnik написав:---=== Vadim ===--- Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня. Це чергова українська схема которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах ---=== ===--- Молодша Теорію здала за ПЕРШИМ разом.... Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу Без хабарів
барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности? Лампочки то переключателем прозваниваются. Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
Що ти мелеш? Ти теж книжок не відкривав, тільки двійників путіна дивишся в своїх альтернативних джерелах розуму? Ти перед дорогою маєш щоразу оглянути зовні (цілісні світлові, скло, дзеркала , шини, номерний знак ) , підняти капот побачити рідини. Гальма на власний розсуд. Про світлове обладнання почитай КУаАП. Там тебе нажаблюють не за згорілу підсвітку номеру під час руху, а за згорілу лампочку саме на момент початку руху. Оце принциповий момент.