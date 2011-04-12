RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:06

  Hotab написав:
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

Що ти мелеш? Ти теж книжок не відкривав, тільки двійників путіна дивишся в своїх альтернативних джерелах розуму?
Ти перед дорогою маєш щоразу оглянути зовні (цілісні світлові, скло, дзеркала , шини, номерний знак ) , підняти капот побачити рідини.
Гальма на власний розсуд.
Про світлове обладнання почитай КУаАП. Там тебе нажаблюють не за згорілу підсвітку номеру під час руху, а за згорілу лампочку саме на момент початку руху. Оце принциповий момент.

Слушай , пилот и ты вотэто фсё перед каждой поездкой производишь, не не на вертолёте на машине? Нануя это делать ?, обошёл вокруг машины , колеса не сп издили, стёкла не разбили , под машиной нету лужи ОЖ или масла , завёл и потихоньку поехал не колотя понты
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторинок України 1 ... 17, 18, 19
tobias » Вів 12 кві, 2011 15:16
184 76454
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 вер, 2016 15:29
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5234)
02.01.2026 20:12
ПДР України (71)
02.01.2026 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.