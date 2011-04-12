ПДР України

Hotab написав:
Що ти мелеш? Ти теж книжок не відкривав, тільки двійників путіна дивишся в своїх альтернативних джерелах розуму?
Ти перед дорогою маєш щоразу оглянути зовні (цілісні світлові, скло, дзеркала , шини, номерний знак ) , підняти капот побачити рідини.
Гальма на власний розсуд.
Про світлове обладнання почитай КУаАП. Там тебе нажаблюють не за згорілу підсвітку номеру під час руху, а за згорілу лампочку саме на момент початку руху. Оце принциповий момент.
Слушай , пилот и ты вотэто фсё перед каждой поездкой производишь, не не на вертолёте на машине? Нануя это делать ?, обошёл вокруг машины , колеса не сп издили, стёкла не разбили , под машиной нету лужи ОЖ или масла , завёл и потихоньку поехал не колотя понты