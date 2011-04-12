|
|
|
ПДР України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:06
Hotab написав: барабашов написав:
И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
Що ти мелеш? Ти теж книжок не відкривав, тільки двійників путіна дивишся в своїх альтернативних джерелах розуму?
Ти перед дорогою маєш щоразу оглянути зовні (цілісні світлові, скло, дзеркала , шини, номерний знак ) , підняти капот побачити рідини.
Гальма на власний розсуд.
Про світлове обладнання почитай КУаАП. Там тебе нажаблюють не за згорілу підсвітку номеру під час руху, а за згорілу лампочку саме на момент початку руху
. Оце принциповий момент.
Слушай , пилот и ты вотэто фсё перед каждой поездкой производишь, не не на вертолёте на машине? Нануя это делать ?, обошёл вокруг машины , колеса не сп издили, стёкла не разбили , под машиной нету лужи ОЖ или масла , завёл и потихоньку поехал не колотя понты
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4352
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:29
Vadim_
Яка тобі різниця що саме і як роблю я?
Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?
Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.
Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.
Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17455
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:50
Hotab написав:Vadim_
Яка тобі різниця що саме і як роблю я?
Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?
Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.
Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.
Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.
я про це питав ?
экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер с подрезом) и каже, вы не совершили порушення пдр
, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где? цирк на дроті. такого не было при дважды не судимом
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 02 січ, 2026 21:55, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4352
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:54
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Яка тобі різниця що саме і як роблю я?
Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?
Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.
Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.
Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.
я про це питав ?
экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где?
Якраз оскаржувати треба. Завжди.
Спочатку нам місці.
Якщо ніяк - треба робити заяву на отримання запису. Якщо інспектор маніпулює то вже на цьому моменті махне рукою і скасує помилку
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37188
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:08
Faceless написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Яка тобі різниця що саме і як роблю я?
Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?
Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.
Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.
Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.
я про це питав ?
экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где?
Якраз оскаржувати треба. Завжди. Спочатку нам місці.
Якщо ніяк - треба робити заяву на отримання запису.
Якщо інспектор маніпулює то вже на цьому моменті махне рукою і скасує помилку
Дякую !, ребёнок против матёрого єкзаменатора?...,родителям не положено быть в машине.
и вести видеозапись.
если бы не было указания сверху таким беспределом не занимались бы , я знаю.
тоесть, можна по закону получить видеозапись экзамена? и сколько лет ждать?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4352
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:20
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5920373:Hotab"]Vadim_
Яка тобі різниця що саме і як роблю я?
Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?
Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.
Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.
Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.
я про це питав ?
экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где?
Якраз оскаржувати треба. Завжди. Спочатку нам місці.
Якщо ніяк - треба робити заяву на отримання запису.
Якщо інспектор маніпулює то вже на цьому моменті махне рукою і скасує помилку
Дякую !, ребёнок против матёрого єкзаменатора?...,родителям не положено быть в машине.
и вести видеозапись.
если бы не было указания сверху таким беспределом не занимались бы , я знаю.
тоесть, можна по закону получить видеозапись экзамена? и сколько лет ждать?[/quote]Дитина ж не підліток, пора вчитися огризатися, в житті знадобиться
Відеозапис і так ведеться, того що на дорозі і що в салоні
Так, по закону вони ЗОБОВʼЯЗАНІ надати відео по запиту, але треба не затягувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37188
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:37
Faceless написав:
я про це питав ?
экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где?
Якраз оскаржувати треба. Завжди. Спочатку нам місці.
Якщо ніяк - треба робити заяву на отримання запису.
Якщо інспектор маніпулює то вже на цьому моменті махне рукою і скасує помилку[/quote]
Дякую !, ребёнок против матёрого єкзаменатора?...,родителям не положено быть в машине.
и вести видеозапись.
если бы не было указания сверху таким беспределом не занимались бы , я знаю.
тоесть, можна по закону получить видеозапись экзамена? и сколько лет ждать?[/quote]Дитина ж не підліток, пора вчитися огризатися, в житті знадобиться
Відеозапис і так ведеться, того що на дорозі і що в салоні
Так, по закону вони ЗОБОВʼЯЗАНІ надати відео по запиту, але треба не затягувати[/quote]
Дякую! !!!!!
приду я качать права ,(просто по закону, ,КАКОМУ ?статью дадите ????? ) а тут через 5 минут доблестніе не придатніе з тцк и мвс ,
по наводке проститутки из
я могу откріть дверь ногой и сказать клерку шо он пи дар а дитина не може
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4352
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|184
|76515
|
|