|
|
|
ПДР України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:06
кого ідти захищати в окоп , редисок з СЦ 1242 м.Дніпро ?
єкзамен,
ті слишком рано заняла левую полосу для порота на лево, (я хз как это измеряется, может кто то подскажет?) .
ти наехала на сплошную , так из за снега на дороге её не видно , а я знаю шо она там есть
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 06 січ, 2026 12:17, всього редагувалось 2 разів.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:11
Vadim_ написав:
слишком рано заняла
ти наехала на
Ти дєфачка?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3751
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:16
Water написав: Vadim_ написав:
слишком рано заняла
ти наехала на
Ти дєфачка?
мальчик(с)
то словами моєї дитини, дівчина.
ты бы сначала подсказал про поворот на лево?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 06 січ, 2026 12:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:23
Vadim_ написав:
ті слишком рано заняла левую полосу для порота на лево, (я хз как это измеряется, может кто то подскажет?) .
ти наехала на сплошную , так из за снега на дороге её не видно , а я знаю шо она там есть
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
Що мав на увазі в першому випадку складно сказати, це дуже суб'єктивно, тому й треба оскаржувати. Бо вони посилаються на вимогу їхати в правій полосі якщо вона вільна, а в ліву перелаштовуватись тільки перед маневром, але що для того інспектора "перед маневром" знає тільки він, хіба що вона перелаштувалася метрів за 200
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37197
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:32
Faceless написав: Vadim_ написав:
ті слишком рано заняла левую полосу для порота на лево, (я хз как это измеряется, может кто то подскажет?) .
ти наехала на сплошную , так из за снега на дороге её не видно , а я знаю шо она там есть
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 06 січ, 2026 12:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:43
Faceless написав: Vadim_ написав:
ті слишком рано заняла левую полосу для порота на лево, (я хз как это измеряется, может кто то подскажет?) .
ти наехала на сплошную , так из за снега на дороге её не видно , а я знаю шо она там есть
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
Що мав на увазі в першому випадку складно сказати, це дуже суб'єктивно, тому й треба оскаржувати. Бо вони посилаються на вимогу їхати в правій полосі якщо вона вільна, а в ліву перелаштовуватись тільки перед маневром, але що для того інспектора "перед маневром" знає тільки він, хіба що вона перелаштувалася метрів за 200
у нас часто такие очереди на Набережной а потом хрен хто пропустит если заранее не занял и как поворачивать, быковать ученику?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 06 січ, 2026 12:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:45
Про "обов'язок".
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:50
Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав:
ті слишком рано заняла левую полосу для порота на лево, (я хз как это измеряется, может кто то подскажет?) .
ти наехала на сплошную , так из за снега на дороге её не видно , а я знаю шо она там есть
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.
Але краще все ж дитині вчитися сперечатися і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37197
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:55
Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав:
ті слишком рано заняла левую полосу для порота на лево, (я хз как это измеряется, может кто то подскажет?) .
ти наехала на сплошную , так из за снега на дороге её не видно , а я знаю шо она там есть
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
Що мав на увазі в першому випадку складно сказати, це дуже суб'єктивно, тому й треба оскаржувати. Бо вони посилаються на вимогу їхати в правій полосі якщо вона вільна, а в ліву перелаштовуватись тільки перед маневром, але що для того інспектора "перед маневром" знає тільки він, хіба що вона перелаштувалася метрів за 200
у нас часто такие очереди на Набережной а потом хрен хто пропустит если заранее не занял и как поворачивать, быковать ученику?
Екзамен з водіння нажаль мало спільного має з реальним життям. Це рафінований прискіпливий екзамен де доколупуються до букви правил, а здоровий ґлузд на другому місці. Тому можуть просити зупинитися, там де в здоровому ґлузді і думки б такої не було, щоб учень чітко сказав що "отут нізя а найближче де можна це отам"; включно з задрочками на глазомір де там є віконце (якщо воно є) між 30м від зупинки і 10м від вʼїзду на прилеглу наприклад.
Зато якщо ти то подужаєш, то мало які ситуації в житті потім будуть конфузить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37197
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:56
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
слишком рано заняла
ти наехала на
Ти дєфачка?
мальчик(с)
то словами моєї дитини, дівчина.
ты бы сначала подсказал
Якось для роботи за кордоном, потрібно було отримати місцеве водійське посвідчення категорії B, бо наше українське не канало для роботи. Стаж водіння був більше 20 років. Машини були у фірми, береш і їдеш на об`єкт, потім ввечорі повертаєш. Фірма найняла інструктора з автошколи сідаю їду як зараз пам`ятаю VW Golf 2.0 GTI механіка. Їздили десь годину по різним місцям, де теоретично я буду їздить. За цей час інструктор нарахував 40! похибок і записав у спеціальний формуляр, я трішки опєшил. Директор фірми сказав шо я не пройду тест, потрібна автошкола, я знайшов автошколу, проїздив 5 занять. Все, екзамен на 7 ранку, велике місто, пробєні, все як положено... З тих пір у мене два водійських посвідчення безстрокові.
Востаннє редагувалось Water
в Вів 06 січ, 2026 13:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3751
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|184
|76640
|
|