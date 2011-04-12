ПДР України
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:26
Примат написав:
что там с остановкой на выделенной остановке общественного транспорта, законно или нет?
15.9.
Зупинка забороняється
:
...
е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
Что тут может быть не ясно? Или я какой-то законопроект пропустил?
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:50
на посадкових майданчиках зупинка дозволена?
Додано: Чет 12 бер, 2026 14:07
