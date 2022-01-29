RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Британські установи
опалюватимуться газом імпортера...

Британські установи опалюватимуться газом імпортера...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:34

Британські установи опалюватимуться газом імпортера...

Пропонуємо до обговорення:
Лікарні, муніципалітети та державні установи Великої Британії опалюватимуться завдяки угоді про постачання з дочірньою компанією фірми TotalEnergies, яка досі імпортує російський газ до Європи.

Дивися повний текст
Британські установи опалюватимуться газом імпортера російського блакитного палив
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99818
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:34

Ви спеціально вишукуєте новини з негативом проти наших найкращих партнерів?
a_demchenko2010
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна планує повністю забезпечувати себе газом за... 1, 2
R2 » П'ят 28 січ, 2022 19:41
10 2489
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 18:35
antikkristall
США готуються забезпечити Європу газом при загостренні...
R2 » Сер 26 січ, 2022 12:41
2 929
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 січ, 2022 21:00
lapay
Молдова залишилася з газом: встигла заплатити «Газпрому»...
R2 » П'ят 21 січ, 2022 10:18
1 501
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 10:18
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1215)
19.03.2024 18:46
FinAwards 2024 (5)
19.03.2024 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.