|
|
Британські установи опалюватимуться газом імпортера...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 бер, 2024 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Лікарні, муніципалітети та державні установи Великої Британії опалюватимуться завдяки угоді про постачання з дочірньою компанією фірми TotalEnergies, яка досі імпортує російський газ до Європи.
Дивися повний текст Британські установи опалюватимуться газом імпортера російського блакитного палив
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99818
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 17:34
Ви спеціально вишукуєте новини з негативом проти наших найкращих партнерів?
-
a_demchenko2010
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 23.08.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yahoo [Bot] і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор