Як повідомив Нафтогаз, тарифи на зберігання газу в українських ПСГ залишаться незмінними до 1 квітня 2025 року.
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Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:21
Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
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Дивися повний текст
Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:29
Шановні читачі!
Як вважаєте, які чинники можуть вплинути на подальше збереження або зміну цієї тарифної ставки у майбутньому?
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