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Нафтогаз продовжив на
рік дію важливого тарифу

Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:21

Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив Нафтогаз, тарифи на зберігання газу в українських ПСГ залишаться незмінними до 1 квітня 2025 року.

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Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:29

Шановні читачі!
Як вважаєте, які чинники можуть вплинути на подальше збереження або зміну цієї тарифної ставки у майбутньому?
Ірина_
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