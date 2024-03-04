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Уряд розширив підтримку для
фермерських господарств

Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:23

Уряд розширив підтримку для фермерських господарств

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає розширення напрямків підтримки для роботи аграріїв.

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Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:24

Такі програми є годувальницею для "своїх". Це підримка корупції.
o_volvachev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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