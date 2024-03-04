Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає розширення напрямків підтримки для роботи аграріїв.
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Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
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Додано: Сер 20 бер, 2024 10:23
Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
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Дивися повний текст
Уряд розширив підтримку для фермерських господарств
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