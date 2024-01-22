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Шмигаль передав Фон дер Ляєн ухвалений український план...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав План для Ukraine Facility, затверджений Урядом України. В межах програми ЄС перерахував перший транш в розмірі 4,5 мільярди євро.
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