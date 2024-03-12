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До 100 тис. грн: в Україні хочуть збільшити штрафи за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони активно працює над розглядом правок до законопроєкту про мобілізацію. Урядом запропоновані поправки передбачають збільшення штрафів за ухилення від мобілізації, проте конкретна сума поки не визначена.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:11
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