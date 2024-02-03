Ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні. Курс визначається динамікою попиту і пропозиції.
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Що НБУ думає про зростання курсу долара
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:46
Що НБУ думає про зростання курсу долара
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Дивися повний текст
Що НБУ думає про зростання курсу долара
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