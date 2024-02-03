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Що НБУ думає про
зростання курсу долара

Що НБУ думає про зростання курсу долара
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:46

Що НБУ думає про зростання курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні. Курс визначається динамікою попиту і пропозиції.

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Що НБУ думає про зростання курсу долара
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Модератори: Ірина_, Модератор

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