Додано: Суб 30 бер, 2024 19:11

На будинок - то тільки на насоси для води, прибудинкове освітлення, котель (якщо є), якась підзарядка гаджетів. Десь на 150кВт мабуть на ЖК на такі потреби.

Якщо ж ще ліфти, хоча б один на секцію - то такий, може трохи менш потужний, треба на кожну секцію. Думаю, вийде десь в 600-700 кгрн кожен (якщо за рік сильно не подорожчали). Один великий на комплекс, для наявності води і т п - десь 1.5 млн.



Але ні про яке електроопалення і взагалі повне живлення квартир в принципі не йдеться.



Щодо того, що хтось 24/7 буде гудіти приватним генератором - навряд, це абсурдно. По-перше,маленькі генератори не можуть працювати в такому режимі. По-друге, це банально дорого (і питання зберігання палива до речі не таке очевидне, як здається). По-третє, шум заважатиме і їм самим, не лише сусідам. Для освітлення, ТВ, електроніки з головою вистачає потужного екофлоу(чи аналога). І в принципі і для холодильника (треба щоб витягував більше 1кВт). Генератор треба буде періодично щоб все це підзарядити, і для якихось потужних споживачів, хоча для приготування їжі логічніше використовувати портативну газову плитку, ніж генератор.

Як альтернативу генератору для пвдзарядки павер станції може бути підзарядка від авто, до речі.

Тому, якщо вже думаєте за апокаліптичний сценарій, то візьміть павер станцію, вона ще багато де може згодитися, насправді.



Колега в кінці року завершив ремонт, то одразу запроектував собі перемикання живлення окремих розеток на потужний екофлоу, що завжди під'єднаний в коморі. Один перемикач, і освітлення і значна частина розеток автоматично живляться від нього.