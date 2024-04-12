у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 30 бер, 2024 17:34
один на дом/подъезд идея рабочая но тоже надо искать ответственного . и кто топливо будет возить. шоб не тырял. и т.д.
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:41
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:11
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На будинок - то тільки на насоси для води, прибудинкове освітлення, котель (якщо є), якась підзарядка гаджетів. Десь на 150кВт мабуть на ЖК на такі потреби.
Якщо ж ще ліфти, хоча б один на секцію - то такий, може трохи менш потужний, треба на кожну секцію. Думаю, вийде десь в 600-700 кгрн кожен (якщо за рік сильно не подорожчали). Один великий на комплекс, для наявності води і т п - десь 1.5 млн.
Але ні про яке електроопалення і взагалі повне живлення квартир в принципі не йдеться.
Щодо того, що хтось 24/7 буде гудіти приватним генератором - навряд, це абсурдно. По-перше,маленькі генератори не можуть працювати в такому режимі. По-друге, це банально дорого (і питання зберігання палива до речі не таке очевидне, як здається). По-третє, шум заважатиме і їм самим, не лише сусідам. Для освітлення, ТВ, електроніки з головою вистачає потужного екофлоу(чи аналога). І в принципі і для холодильника (треба щоб витягував більше 1кВт). Генератор треба буде періодично щоб все це підзарядити, і для якихось потужних споживачів, хоча для приготування їжі логічніше використовувати портативну газову плитку, ніж генератор.
Як альтернативу генератору для пвдзарядки павер станції може бути підзарядка від авто, до речі.
Тому, якщо вже думаєте за апокаліптичний сценарій, то візьміть павер станцію, вона ще багато де може згодитися, насправді.
Колега в кінці року завершив ремонт, то одразу запроектував собі перемикання живлення окремих розеток на потужний екофлоу, що завжди під'єднаний в коморі. Один перемикач, і освітлення і значна частина розеток автоматично живляться від нього.
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:30
в любой плоскости свой генератор в многоквартирном доме идея абсурдная. Кроме картинок в интернете я такое не встречал. Где его держать? он тоже не розами пахнет. Где держать топливо для него. Про шум уже писал. И какая с него польза если холодильник (главный электроприбор) не запитаешь. Гемороиться, только чтобы зарядить смартфон и ноутбук.
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:40
Я тоже допиливал в квартире
хорошо что 3ф вход, выбрал линию самую критичную, в щитке электрик добавил автоматику, теперь зарядная станция сама подключается если пропадает э/э
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Поки що, принаймні в Києві, такої потреби й не було.
Питання ж стояло - у випадку реально довгого блекауту, і вибір чи переїхати в приватний будинок не стоїть - тут вже буде не до шуму.
Хоча я вже вище написав - в першу чергу варто мати павер станцію, яка закриє більшість питань за невеликих блекаутів, і так чи інакше буде корисна і при довгих і взагалі багато де стане в нагоді
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:04
Питання автономності житла на екстремальні випадки
Faceless , може перенести все в окрему тему? Там і на військовій гілці включились в це..
Я навіть дивлюсь вже газові (метанові) генератори. У випадку будинку(тауна , дуплекса) з газом.
Вітальон, побутовий генератор здатний заживити холодос. Хоч там і пусковий так суттєвий. І щоб холодос (морозилка) набрав температуру може бути корисно.
Глобально, Київ і прикиів мабуть в повному блєкауті не будуть. Тобто хоч на кілька годин вночі світло буде завжди. Можливо дійсно автономні батареї - це зараз краща інвестиція, аніж генератор. Ну і наявність газу в будинку встає на перше місце знов.,
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:07
Мова не про продаж зеленої енергії, а «трішки для себе»))
budivelnik , в 2-х словах розкажіть будь ласка..
Для власного будинку (тауна/дауна) , скільки оптимально по площі панелі ставити? Я памʼятаю, ви згадували ліміт 30квт, то зрозумів. А менше ніж скільки нема сенсу? Ну і я так розумію туди щось типу такого треба добавити?
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Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 09:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:58
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