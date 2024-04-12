RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов

у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
Прохожий
 
Повідомлень: 13601
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:34

  Бетон написав:Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
один на дом/подъезд идея рабочая но тоже надо искать ответственного . и кто топливо будет возить. шоб не тырял. и т.д.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22915
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:41

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов

у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%

Не. Я ж ремонт начал до войны.
Авр докинул, щит перекомпоновал и всё
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На будинок - то тільки на насоси для води, прибудинкове освітлення, котель (якщо є), якась підзарядка гаджетів. Десь на 150кВт мабуть на ЖК на такі потреби.
Якщо ж ще ліфти, хоча б один на секцію - то такий, може трохи менш потужний, треба на кожну секцію. Думаю, вийде десь в 600-700 кгрн кожен (якщо за рік сильно не подорожчали). Один великий на комплекс, для наявності води і т п - десь 1.5 млн.

Але ні про яке електроопалення і взагалі повне живлення квартир в принципі не йдеться.

Щодо того, що хтось 24/7 буде гудіти приватним генератором - навряд, це абсурдно. По-перше,маленькі генератори не можуть працювати в такому режимі. По-друге, це банально дорого (і питання зберігання палива до речі не таке очевидне, як здається). По-третє, шум заважатиме і їм самим, не лише сусідам. Для освітлення, ТВ, електроніки з головою вистачає потужного екофлоу(чи аналога). І в принципі і для холодильника (треба щоб витягував більше 1кВт). Генератор треба буде періодично щоб все це підзарядити, і для якихось потужних споживачів, хоча для приготування їжі логічніше використовувати портативну газову плитку, ніж генератор.
Як альтернативу генератору для пвдзарядки павер станції може бути підзарядка від авто, до речі.
Тому, якщо вже думаєте за апокаліптичний сценарій, то візьміть павер станцію, вона ще багато де може згодитися, насправді.

Колега в кінці року завершив ремонт, то одразу запроектував собі перемикання живлення окремих розеток на потужний екофлоу, що завжди під'єднаний в коморі. Один перемикач, і освітлення і значна частина розеток автоматично живляться від нього.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34766
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:30

  Faceless написав:Щодо того, що хтось 24/7 буде гудіти приватним генератором - навряд, це абсурдно. По-перше,маленькі генератори не можуть працювати в такому режимі. По-друге, це банально дорого (і питання зберігання палива до речі не таке очевидне, як здається). По-третє, шум заважатиме і їм самим, не лише сусідам.
в любой плоскости свой генератор в многоквартирном доме идея абсурдная. Кроме картинок в интернете я такое не встречал. Где его держать? он тоже не розами пахнет. Где держать топливо для него. Про шум уже писал. И какая с него польза если холодильник (главный электроприбор) не запитаешь. Гемороиться, только чтобы зарядить смартфон и ноутбук.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22915
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:40

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов

у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%

Не. Я ж ремонт начал до войны.
Авр докинул, щит перекомпоновал и всё

Я тоже допиливал в квартире
хорошо что 3ф вход, выбрал линию самую критичную, в щитке электрик добавил автоматику, теперь зарядная станция сама подключается если пропадает э/э
Прохожий
 
Повідомлень: 13601
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Щодо того, що хтось 24/7 буде гудіти приватним генератором - навряд, це абсурдно. По-перше,маленькі генератори не можуть працювати в такому режимі. По-друге, це банально дорого (і питання зберігання палива до речі не таке очевидне, як здається). По-третє, шум заважатиме і їм самим, не лише сусідам.
в любой плоскости свой генератор в многоквартирном доме идея абсурдная. Кроме картинок в интернете я такое не встречал. Где его держать? он тоже не розами пахнет. Где держать топливо для него. Про шум уже писал. И какая с него польза если холодильник (главный электроприбор) не запитаешь. Гемороиться, только чтобы зарядить смартфон и ноутбук.

Поки що, принаймні в Києві, такої потреби й не було.
Питання ж стояло - у випадку реально довгого блекауту, і вибір чи переїхати в приватний будинок не стоїть - тут вже буде не до шуму.
Хоча я вже вище написав - в першу чергу варто мати павер станцію, яка закриє більшість питань за невеликих блекаутів, і так чи інакше буде корисна і при довгих і взагалі багато де стане в нагоді
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34766
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:04

Питання автономності житла на екстремальні випадки

Faceless , може перенести все в окрему тему? Там і на військовій гілці включились в це..

Я навіть дивлюсь вже газові (метанові) генератори. У випадку будинку(тауна , дуплекса) з газом.

Вітальон, побутовий генератор здатний заживити холодос. Хоч там і пусковий так суттєвий. І щоб холодос (морозилка) набрав температуру може бути корисно.
Глобально, Київ і прикиів мабуть в повному блєкауті не будуть. Тобто хоч на кілька годин вночі світло буде завжди. Можливо дійсно автономні батареї - це зараз краща інвестиція, аніж генератор. Ну і наявність газу в будинку встає на перше місце знов.,
Hotab
 
Повідомлень: 11779
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:07

Мова не про продаж зеленої енергії, а «трішки для себе»))

budivelnik , в 2-х словах розкажіть будь ласка..
Для власного будинку (тауна/дауна) , скільки оптимально по площі панелі ставити? Я памʼятаю, ви згадували ліміт 30квт, то зрозумів. А менше ніж скільки нема сенсу? Ну і я так розумію туди щось типу такого треба добавити?

Зображення

Портативна зарядна станція EcoFlow Delta Pro 3600 Вт·г (DELTAPro) універсальна розетка AU/China
Короткий опис:
Універсальна розетка | 3600 Вт⋅год енергії під рукою | 3500+ циклів зі збереженням 80% ємності | 5 розеток змінного струму, видає чисту синусоїду і потужність 3600 Вт | X-Boost до 4500 Вт | Включає різноманітні порти для живлення до 13 пристроїв одночасно | Швидка зарядка X-Stream: 0-80% за 60 хв і 0-100% за 1,9 години | 1600 Вт сонячної енергії, підзарядка за 2,5-5 годин | Управління через додаток | Комплект: кабель для зарядки змінного струму | кабель для зарядки автомобіля | кришка ручки | кабель від DC5521 до DC5525 | посібник користувача
$2079.00 81912.60 грн
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 09:23, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11779
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 14.09.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1883)
12.04.2024 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.