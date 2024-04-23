Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Бетон Именно в Занзибаре думаю не дешевле. Это курорт. В котором и работы кроме как задницы туристам ублажать - нет. Если вы имеете ввиду «на работе в миссиях ООН », то работа по 3-4 месяца, а проблема в стране может быть и год. Ну и я не отшельник, как некоторые персонажи аутисты тут. То есть, опция «пересиживать между работой где-то в Европе» есть, но я не вижу в этом смысла пока.
Hotab написав:whois2010 Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити. Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.
Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку
Hotab написав:whois2010 Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити. Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.
Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку
Не побачив в переліку каміна/камінопечі і запасу дров.
Hotab написав:whois2010 Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити. Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий. А якщо трапиться, то ви будете в числі тих всього 5%, які здатні так жити, бо підготувались. . А решта 95 кудись виїдуть чи помруть. Вам воно треба, коли 95% кудись ділось? Що будете робити ви в цьому випадку?)) Хто буде вас стригти, возити їжу, бензин, лікувати?)) Куди будуть ходити і чим займатись діти.
Тобто найвірогідніше, це подача з великими перервами. Тоді в питанні е/е достатньо батареї на 20+кВтгод, і щодня хоча б 4-6 годин щоб енергія від пром.мережі була. Це все ж дешевше, ніж ото все що ви згадали.
Так може дешевле в занзибаре перекантоваться? Приедете уже когда смута кончится
Hotab написав:whois2010 Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити. Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.
Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку
Не побачив в переліку каміна/камінопечі і запасу дров.
Універсальний мангал-піч і бар-холодильник з напоями поруч. Цього достатньо
Hotab написав:Зараз будинок має бути тільки з газом. При блекауті це дає гарантію принаймні не замерзти і приготувати їжу.
Якщо мова саме про будинок, то бажано і газ, і кіловат 20 електрики, і сонячні панелі, і сонячні колектори, і скважина з генератором) При потужних блекаутах можуть і газові магістральні компресори зупинитися. В минулому році у нас зупинявся водогін, бо з'ясувалося, що насоси не мали резервного живлення.
При тривалому блекауті зимою врятує тільки грубка і дрова)
Hotab написав:Зараз будинок має бути тільки з газом. При блекауті це дає гарантію принаймні не замерзти і приготувати їжу.
Якщо мова саме про будинок, то бажано і газ, і кіловат 20 електрики, і сонячні панелі, і сонячні колектори, і скважина з генератором) При потужних блекаутах можуть і газові магістральні компресори зупинитися. В минулому році у нас зупинявся водогін, бо з'ясувалося, що насоси не мали резервного живлення.
При тривалому блекауті зимою врятує тільки грубка і дрова)
Так ні сес ні акуми не продаси ))) Зараз розкажуть про важку долю кочегара у власному будинку.