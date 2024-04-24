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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 23 кві, 2024 23:07
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yama
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Додано: Сер 24 кві, 2024 02:11
UA написав: Бетон написав:
Так може дешевле в занзибаре перекантоваться? Приедете уже когда смута кончится
На Занзібарі у місцевого населення немає електрики в хижинах в ніколи не було.
Електрика, водопровід, каналізація тільки в туристичних локаціях.
Дивно що вас туди потягнуло, Занзібар це центр секс туризму для жінок
Товариш був там десять років тому - місцеві срали прямо в океан - там і дупу мили - в туристичних локаціях)
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cherchiltank
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