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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 23 кві, 2024 23:07
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Сер 24 кві, 2024 02:11
Товариш був там десять років тому - місцеві срали прямо в океан - там і дупу мили - в туристичних локаціях)
Додано: Сер 24 кві, 2024 06:55
cherchiltank
Там двічі на день прилив-відлив))
Сотні метрів (вглиб) берега лисіє. Тобто вода змінюється постійно.
Якщо що , а куди скидають українські курортні міста і містечка?))
На Занзібаоі багато прикольної риби і морепродуктів по смішним (у рибаків) цінам, а в прибережних кафе порція морепродуктів з гарніром і соком (фреш маракуйї) влазить в 10 дол.
Занзібар варто побачити, але один раз. В світі є ще чимало цікавого.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:34
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?
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