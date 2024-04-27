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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:07

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

https://forbes.ua/company/kharechenko-17042024-20596
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 02:11

  UA написав:
  Бетон написав:Так може дешевле в занзибаре перекантоваться? Приедете уже когда смута кончится

На Занзібарі у місцевого населення немає електрики в хижинах в ніколи не було.
Електрика, водопровід, каналізація тільки в туристичних локаціях.

Дивно що вас туди потягнуло, Занзібар це центр секс туризму для жінок :mrgreen:

Товариш був там десять років тому - місцеві срали прямо в океан - там і дупу мили - в туристичних локаціях)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:55

cherchiltank
Там двічі на день прилив-відлив))
Сотні метрів (вглиб) берега лисіє. Тобто вода змінюється постійно.
Якщо що , а куди скидають українські курортні міста і містечка?))
На Занзібаоі багато прикольної риби і морепродуктів по смішним (у рибаків) цінам, а в прибережних кафе порція морепродуктів з гарніром і соком (фреш маракуйї) влазить в 10 дол.
Занзібар варто побачити, але один раз. В світі є ще чимало цікавого.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:34

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:43

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?
Bluetti EB70. Для робочого місця достатньо на повний робочий день
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:46

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Не придбав нічого. Хоча про батарею на 10квтгод ну і інвертор думки є. Щоб в майбутньому мати 2*10 , і мати надію що добу-другу здатний пережити автономно (якщо є газ в будинку)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:51

  yama написав:Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?

Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.
Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 00:34

unicdima

, з банок електроавто


Якщо свинцеві, то там недовговічно.
Хоча може і справді може нам все це треба 1-2 зими. А там щось зміниться. Або нас тут не буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 01:29

  Hotab написав:unicdima

, з банок електроавто


Якщо свинцеві, то там недовговічно.
Хоча може і справді може нам все це треба 1-2 зими. А там щось зміниться. Або нас тут не буде.

Свинцеві в електричках?)))) ну ти дав )))
unicdima
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