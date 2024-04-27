yama написав:
Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті.
Та не про свинцеві мова. LiFePo, або в гіршому випадку літій-іон. Свинцеві не мають адекватної ємності, а умовний ліф важив би тоді, як вагон потяга.
Так, екофлоу заряджається найшвидше. Блюєтті трохи довше, але не 4 години. EB70 ніби трохи більше 2 годин якщо геть сяде, але в мене такого не було.
Для гаджетів, ліхтариків і т п є кілька павербанок. Ще пара потужних павербанків, що здатні живити ноутбук, як додатковий бекап.
Я коли брав Блюетті (восени 2022), вибирав щось, що може ще потім стати в нагоді, оптимальне по ціна/якість ну і було доступне в тих умовах. Замовляв в Німеччині, і вийшло в принципі недорого, в Україні перекупи тоді продавали в рази дорожче. Ящик зручний і компактний і його цілком потім можна брати в поїздки в кемпінги чи на природу наприклад.
Для інету окремий безперебійник без подвійного перетворення, на ону і ровтер. Тягне майже дві доби.