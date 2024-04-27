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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 5678 Додано: Суб 27 кві, 2024 17:05 Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще yama написав: unicdima написав: yama написав: Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ? Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?

Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.

Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все. Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все.

Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті. Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті.

Та не про свинцеві мова. LiFePo, або в гіршому випадку літій-іон. Свинцеві не мають адекватної ємності, а умовний ліф важив би тоді, як вагон потяга.

Так, екофлоу заряджається найшвидше. Блюєтті трохи довше, але не 4 години. EB70 ніби трохи більше 2 годин якщо геть сяде, але в мене такого не було.

Для гаджетів, ліхтариків і т п є кілька павербанок. Ще пара потужних павербанків, що здатні живити ноутбук, як додатковий бекап.

Я коли брав Блюетті (восени 2022), вибирав щось, що може ще потім стати в нагоді, оптимальне по ціна/якість ну і було доступне в тих умовах. Замовляв в Німеччині, і вийшло в принципі недорого, в Україні перекупи тоді продавали в рази дорожче. Ящик зручний і компактний і його цілком потім можна брати в поїздки в кемпінги чи на природу наприклад.

Для інету окремий безперебійник без подвійного перетворення, на ону і ровтер. Тягне майже дві доби. Та не про свинцеві мова. LiFePo, або в гіршому випадку літій-іон. Свинцеві не мають адекватної ємності, а умовний ліф важив би тоді, як вагон потяга.Так, екофлоу заряджається найшвидше. Блюєтті трохи довше, але не 4 години. EB70 ніби трохи більше 2 годин якщо геть сяде, але в мене такого не було.Для гаджетів, ліхтариків і т п є кілька павербанок. Ще пара потужних павербанків, що здатні живити ноутбук, як додатковий бекап.Я коли брав Блюетті (восени 2022), вибирав щось, що може ще потім стати в нагоді, оптимальне по ціна/якість ну і було доступне в тих умовах. Замовляв в Німеччині, і вийшло в принципі недорого, в Україні перекупи тоді продавали в рази дорожче. Ящик зручний і компактний і його цілком потім можна брати в поїздки в кемпінги чи на природу наприклад.Для інету окремий безперебійник без подвійного перетворення, на ону і ровтер. Тягне майже дві доби. Faceless

Модератор Повідомлень: 34802 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7975 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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