RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:05

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:
  unicdima написав:
  yama написав:Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?

Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.
Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все.

Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті.

Та не про свинцеві мова. LiFePo, або в гіршому випадку літій-іон. Свинцеві не мають адекватної ємності, а умовний ліф важив би тоді, як вагон потяга.
Так, екофлоу заряджається найшвидше. Блюєтті трохи довше, але не 4 години. EB70 ніби трохи більше 2 годин якщо геть сяде, але в мене такого не було.
Для гаджетів, ліхтариків і т п є кілька павербанок. Ще пара потужних павербанків, що здатні живити ноутбук, як додатковий бекап.
Я коли брав Блюетті (восени 2022), вибирав щось, що може ще потім стати в нагоді, оптимальне по ціна/якість ну і було доступне в тих умовах. Замовляв в Німеччині, і вийшло в принципі недорого, в Україні перекупи тоді продавали в рази дорожче. Ящик зручний і компактний і його цілком потім можна брати в поїздки в кемпінги чи на природу наприклад.
Для інету окремий безперебійник без подвійного перетворення, на ону і ровтер. Тягне майже дві доби.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34802
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7975 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:00

  unicdima написав:
  Hotab написав:unicdima

, з банок електроавто


Якщо свинцеві, то там недовговічно.
Хоча може і справді може нам все це треба 1-2 зими. А там щось зміниться. Або нас тут не буде.

Свинцеві в електричках?)))) ну ти дав )))

тягові, а не такі що для ББЖ чи для стартерів авто-мото
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 кві, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34867
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:02

  yama написав:
  unicdima написав:
  yama написав:Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?

Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.
Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все.

Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті.

хто заважає диверсифікуватися: мати як LiOn як і свинцево-кислотні?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34867
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:05

  yama написав:Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?

bluetti ac200max
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9557
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.